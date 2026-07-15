В подмосковной Коломне благоустроят сквер у памятника Гагарину

«В 2026 году предполагается произвести проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Дело в том, что памятнику уже 49 лет, и он требует обновления. По концепции там будет высажен газон, будет прослеживаться космическая тема и в освещении, и в напольных фонарях, и скамейках, и малых архитектурных формах, которые тоже будут иметь форму планет», — рассказала начальник управления градостроительной деятельности администрации Коломны Елена Сотникова.