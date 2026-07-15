В подмосковной Коломне благоустроят сквер у памятника Гагарину

Благоустройство сквера рядом с памятником Юрию Гагарину проведут в Коломне при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Обновление затронет территорию площадью около половины гектара. Там появятся новые дорожки и зоны отдыха. Пространство будет огорожено живой изгородью. Проектный план предусматривает и две парковочные зоны.
Особое внимание уделят самому памятнику — его очистят и обновят, а постамент облицуют мрамором. Внешний облик самого монумента останется прежним.
«В 2026 году предполагается произвести проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Дело в том, что памятнику уже 49 лет, и он требует обновления. По концепции там будет высажен газон, будет прослеживаться космическая тема и в освещении, и в напольных фонарях, и скамейках, и малых архитектурных формах, которые тоже будут иметь форму планет», — рассказала начальник управления градостроительной деятельности администрации Коломны Елена Сотникова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.