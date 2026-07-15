Центральную фигуру фонтана «Детский хоровод» привезли в Волгоград

Волгоградцы сегодня уже могли увидеть центральную скульптуру для нового фонтана «Детский хоровод». Утром 15 июля ее доставили на площадь Павших Борцов, где она ожидает перемещения на Привокзальную площадь и установки в чашу фонтана. Пока фигуры детей в защитных костюмах — чтобы лучше сохранились в долгой дороге. Весят они около трех тонн.