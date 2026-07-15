Россияне смогут рассказать о самых странных квартирах и историях аренды

Квартирный вопрос касается каждого, и если жилье свое, то можно смело сказать — вы везунчик. А вот если приходится снимать квадратные метры, то найти подходящий вариант не так просто. И дело не только в цене.
Порой собственники предлагают арендовать вариант, от которого становится дурно: балкон вместо комнаты, душ прямо над унитазом, поломанная мебель, продавленные диваны, тараканы.
Все это — в новом проекте «Квартиранты» от SHOT ПРОВЕРКА. В минутных выпусках команда показывает жилье, которое «невозможно развидеть». Авторы разбираются, как такое жилье выглядит на самом деле, сколько за него просят и почему люди все равно готовы его смотреть.
Героями проекта становятся как арендаторы, так и собственники недвижимости. Ведь в этой ситуации страдает либо одна, либо другая сторона. Первые сталкиваются с квартирами, в которых невозможно жить. А вторые — с арендаторами, после которых нужно делать ремонт почти с нуля.
Минутное видео для участия в проекте присылают те, кто оказался в гуще событий — квартиранты или арендаторы, ролики выходят без редактуры и морализаторства.