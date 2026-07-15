Сразу несколько зарубежных лидеров прибыли в Киев в среду, 15 июля. Об этом сообщили украинские СМИ.
В числе гостей столицы Украины находятся президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Визит иностранных лидеров может быть связан с официальными мероприятиями, проходящими в стране по случаю государственного праздника, передает «Звезда».
Глава Еврокомиссии сообщила в соцсети X, что приехала в Киев уже в одиннадцатый раз. Она также заявила о подготовке новых инициатив, направленных на интеграцию оборонной промышленности Евросоюза и Украины.
При этом депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на Украине наступило время бунтов, поскольку местные жители осознали, что глава государства Владимир Зеленский из слуги народа превратился в его палача.
8 июля украинские СМИ сообщили, что во Львове жители вышли на стихийный массовый протест после того, как сотрудники ТЦК схватили и избили 20-летнего парня. Акция началась в светлое время суток, а к ночи количество протестующих значительно увеличилось. Участники скандировали «Позор», перевернули автомобиль ТЦК, а также прокололи шины и сняли бампер.