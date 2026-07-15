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Лидеры четырех европейских стран и глава Еврокомиссии прибыли в Киев

Сразу несколько зарубежных лидеров прибыли в Киев в среду, 15 июля. Об этом сообщили украинские СМИ.

Сразу несколько зарубежных лидеров прибыли в Киев в среду, 15 июля. Об этом сообщили украинские СМИ.

В числе гостей столицы Украины находятся президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Визит иностранных лидеров может быть связан с официальными мероприятиями, проходящими в стране по случаю государственного праздника, передает «Звезда».

Глава Еврокомиссии сообщила в соцсети X, что приехала в Киев уже в одиннадцатый раз. Она также заявила о подготовке новых инициатив, направленных на интеграцию оборонной промышленности Евросоюза и Украины.

При этом депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на Украине наступило время бунтов, поскольку местные жители осознали, что глава государства Владимир Зеленский из слуги народа превратился в его палача.

8 июля украинские СМИ сообщили, что во Львове жители вышли на стихийный массовый протест после того, как сотрудники ТЦК схватили и избили 20-летнего парня. Акция началась в светлое время суток, а к ночи количество протестующих значительно увеличилось. Участники скандировали «Позор», перевернули автомобиль ТЦК, а также прокололи шины и сняли бампер.

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