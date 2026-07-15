Пенсионерка поверила в отключение воды и лишилась 200 тысяч рублей в ЕАО

В полицию Смидовичского района обратилась 73-летняя жительница поселка Волочаевка-2. Она рассказала, что неизвестные похитили у нее деньги. Все началось со звонка в мессенджере: девушка представилась сотрудницей местного «Водоканала» и сообщила о плановом отключении воды, пообещав организовать подвоз. Для получения воды нужно было назвать специальный номер карты, который она продиктовала. Следом позвонил другой «специалист» и заявил, что на пенсионерку оформлена доверенность, которую якобы хотят использовать для перевода средств на финансирование нужд недружественного государства. Чтобы спасти накопления, женщину убедили перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка перевела 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.