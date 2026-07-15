МТС улучшила мобильный интернет в семи окружных центрах Красноярского края

Сеть LTE охватила южный выезд из Минусинска в сторону Тывы, юго-восточное направление из Кодинска в Братск, а также трассы до сел Дзержинское, Майское утро, Большие Сыры и Шошино. Улучшенный интернет появился и в Заозерном — пассажиры поездов, следующих до Иркутска, Улан-Удэ, Нерюнгри, Тынды, Читы и Владивостока, смогут пользоваться связью на перроне и в пути.