Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МТС улучшила мобильный интернет в семи окружных центрах Красноярского края

МТС установила дополнительное оборудование в столицах Минусинского, Идринско-Краснотуранского, Кежемского, Балахтинско-Новоселовского, Рыбинского, Абанского и Курагинского округов.

МТС установила дополнительное оборудование в столицах Минусинского, Идринско-Краснотуранского, Кежемского, Балахтинско-Новоселовского, Рыбинского, Абанского и Курагинского округов. Более 120 тысяч жителей края теперь могут пользоваться улучшенной связью.

Сеть LTE охватила южный выезд из Минусинска в сторону Тывы, юго-восточное направление из Кодинска в Братск, а также трассы до сел Дзержинское, Майское утро, Большие Сыры и Шошино. Улучшенный интернет появился и в Заозерном — пассажиры поездов, следующих до Иркутска, Улан-Удэ, Нерюнгри, Тынды, Читы и Владивостока, смогут пользоваться связью на перроне и в пути.

Как отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин, ранее компания обновила сеть вдоль трасс «Ачинск — Бириллюсы», «Шарыпово — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта», а в прошлом году запустила в регионе более 350 новых базовых станций.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.