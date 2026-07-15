МТС улучшила мобильный интернет в семи окружных центрах Красноярского края

МТС установила дополнительное оборудование в столицах Минусинского, Идринско-Краснотуранского, Кежемского, Балахтинско-Новоселовского, Рыбинского, Абанского и Курагинского округов. Более 120 тысяч жителей края теперь могут пользоваться улучшенной связью.
Сеть LTE охватила южный выезд из Минусинска в сторону Тывы, юго-восточное направление из Кодинска в Братск, а также трассы до сел Дзержинское, Майское утро, Большие Сыры и Шошино. Улучшенный интернет появился и в Заозерном — пассажиры поездов, следующих до Иркутска, Улан-Удэ, Нерюнгри, Тынды, Читы и Владивостока, смогут пользоваться связью на перроне и в пути.
Как отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин, ранее компания обновила сеть вдоль трасс «Ачинск — Бириллюсы», «Шарыпово — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта», а в прошлом году запустила в регионе более 350 новых базовых станций.
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