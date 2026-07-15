Одноклассники и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей

Первый выпуск, посвященный жизненному циклу бизнеса, выйдет 15 июля. До конца августа в группе проекта в Одноклассниках также будут выходить материалы о краудфинансировании, маркетплейсах (в выпуске примет участие автор ОК Маргарита Дашкевич), Системе быстрых платежей, мерах поддержки Корпорации МСП и факторинге. Каждый выпуск дополнит серия карточек с ключевыми выводами и практическими рекомендациями.