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В Чите тестируют QR-коды для электронной очереди на АЗС

Каждый код будет привязываться к учетной записи конкретного пользователя, что исключает перепродажу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Власти Иркутской области продолжают решать топливный кризис: наращивают поставки, открывают новые заправки и постепенно повышают лимиты на отпуск бензина. В это время в соседнем Забайкалье внедряют электронную очередь на АЗС. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на краевое Министерство ЖКХ.

— Первой площадкой для эксперимента стала одна из автозаправочных станций Читы. Сейчас на ней тестируют систему QR-кодов, получить которые можно прямо в мессенджере МАХ. Никакой дополнительной регистрации на сторонних ресурсах не требуется, — пишут журналисты.

Каждый код будет привязываться к учетной записи конкретного пользователя, что исключает перепродажу и не дает одному водителю заправляться несколько раз подряд. Если тестирование пройдет успешно, опыт распространят и на другие АЗС края.

Что касается Иркутской области, то здесь о введении подобной системы пока не объявляли. Однако власти региона ранее заявляли, что несколько IT-разработчиков уже тестируют свои решения для электронных очередей. Не исключено, что в скором времени Приангарье тоже подключится к этому эксперименту.