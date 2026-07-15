В Чите тестируют QR-коды для электронной очереди на АЗС

Что касается Иркутской области, то здесь о введении подобной системы пока не объявляли. Однако власти региона ранее заявляли, что несколько IT-разработчиков уже тестируют свои решения для электронных очередей. Не исключено, что в скором времени Приангарье тоже подключится к этому эксперименту.