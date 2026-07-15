В Чите тестируют QR-коды для электронной очереди на АЗС

Власти Иркутской области продолжают решать топливный кризис: наращивают поставки, открывают новые заправки и постепенно повышают лимиты на отпуск бензина. В это время в соседнем Забайкалье внедряют электронную очередь на АЗС. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на краевое Министерство ЖКХ.
— Первой площадкой для эксперимента стала одна из автозаправочных станций Читы. Сейчас на ней тестируют систему QR-кодов, получить которые можно прямо в мессенджере МАХ. Никакой дополнительной регистрации на сторонних ресурсах не требуется, — пишут журналисты.
Каждый код будет привязываться к учетной записи конкретного пользователя, что исключает перепродажу и не дает одному водителю заправляться несколько раз подряд. Если тестирование пройдет успешно, опыт распространят и на другие АЗС края.
Что касается Иркутской области, то здесь о введении подобной системы пока не объявляли. Однако власти региона ранее заявляли, что несколько IT-разработчиков уже тестируют свои решения для электронных очередей. Не исключено, что в скором времени Приангарье тоже подключится к этому эксперименту.