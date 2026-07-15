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В Калининграде с 11 июля не могут найти 73-летнего мужчину

Александра Левченко ищут родные, волонтеры и полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде пропал 73-летний мужчина. Александр Левченко пропал 11 июля и с тех пор никто не видел его. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад».

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, седые коротко стриженые волосы, голубые глаза.

Был одет: черная спортивная кофта и спортивные штаны, черные кроссовки.

Знаете, где может быть мужчина, видели его? Звоните: 8 (4012) 508−038, 8 (4012) 520−444, 02, 102, 112.

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