В Калининграде с 11 июля не могут найти 73-летнего мужчину

В Калининграде пропал 73-летний мужчина. Александр Левченко пропал 11 июля и с тех пор никто не видел его. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад».
Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, седые коротко стриженые волосы, голубые глаза.
Был одет: черная спортивная кофта и спортивные штаны, черные кроссовки.
Знаете, где может быть мужчина, видели его? Звоните: 8 (4012) 508−038, 8 (4012) 520−444, 02, 102, 112.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше