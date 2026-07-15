WSJ: Миллиардеры в США начали скупать целые кварталы для приватной жизни

В отчете Coldwell Banker говорится, что за первые пять месяцев 2026 года интерес к элитной недвижимости в США вырос вдвое по сравнению с 2025 годом. Одновременно усилился спрос на расширение уже имеющихся владений. Это указывает на стремление состоятельных покупателей приобретать больше земли и формировать крупные частные резиденции.