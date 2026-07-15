WSJ: Миллиардеры в США начали скупать целые кварталы для приватной жизни

Миллиардеры в США все чаще приобретают не один дом, а сразу несколько соседних кварталов ради приватной жизни. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Coldwell Banker.
Как отмечает издание, такую стратегию называют лэндмаксингом. Это скупка прилегающей недвижимости для расширения владения и повышения статуса. Среди тех, кто использует такой подход, газета называет основателя Citadel Кеннета Гриффина и главу совета директоров Oracle Ларри Эллисона.
Гриффин вложил более 450 млн долларов в создание комплекса площадью почти 11 гектаров в Палм-Бич, а Эллисон активно расширяет свои владения в Малибу, Инклайн-Виллидж и Маналапане.
В отчете Coldwell Banker говорится, что за первые пять месяцев 2026 года интерес к элитной недвижимости в США вырос вдвое по сравнению с 2025 годом. Одновременно усилился спрос на расширение уже имеющихся владений. Это указывает на стремление состоятельных покупателей приобретать больше земли и формировать крупные частные резиденции.
По словам агента по недвижимости из Майами Дэнни Герцберга, интерес к таким объектам растет еще и потому, что богатые американцы рассматривают недвижимость как способ диверсифицировать капитал.