Врачи из Йемена будут работать в Большемурашкинской ЦРБ

Иностранцы получили медицинское образование в Мордовском госуниверситете им. Огарева, а после отправились искать работу по нескольким регионам России. В итоге свой выбор остановили на Нижегородской области — по их словам, здесь им особенно понравилась практическая база, оборудование и дружный коллектив больницы.