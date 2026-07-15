Врачи из Йемена будут работать в Большемурашкинской ЦРБ

Врачи из Йемена будут принимать пациентов в Большемурашкинской ЦРБ. Это Гахлан Таха Ахмед Салех и Шуалан Наваф Хамуд Айед, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.
Иностранцы получили медицинское образование в Мордовском госуниверситете им. Огарева, а после отправились искать работу по нескольким регионам России. В итоге свой выбор остановили на Нижегородской области — по их словам, здесь им особенно понравилась практическая база, оборудование и дружный коллектив больницы.
Уровень российской медицины йеменцы считают высоким, особенно по сравнению со странами Ближнего Востока, где нет бесплатной помощи и социальных льгот.
«Большемурашкинцы положительно оценивают работу новых специалистов, отмечая их профессионализм и точные назначения», — рассказал Никонов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 1 июня в Нижнем Новгороде изменился порядок предоставления миграционных услуг.