Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи из Йемена будут работать в Большемурашкинской ЦРБ

Это Гахлан Таха Ахмед Салех и Шуалан Наваф Хамуд Айед.

Источник: Нижегородская правда

Врачи из Йемена будут принимать пациентов в Большемурашкинской ЦРБ. Это Гахлан Таха Ахмед Салех и Шуалан Наваф Хамуд Айед, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Иностранцы получили медицинское образование в Мордовском госуниверситете им. Огарева, а после отправились искать работу по нескольким регионам России. В итоге свой выбор остановили на Нижегородской области — по их словам, здесь им особенно понравилась практическая база, оборудование и дружный коллектив больницы.

Уровень российской медицины йеменцы считают высоким, особенно по сравнению со странами Ближнего Востока, где нет бесплатной помощи и социальных льгот.

«Большемурашкинцы положительно оценивают работу новых специалистов, отмечая их профессионализм и точные назначения», — рассказал Никонов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 1 июня в Нижнем Новгороде изменился порядок предоставления миграционных услуг.