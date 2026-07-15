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MWM: Новые танки Abrams, поставленные Тайваню, попали в аварию на первых учениях

Новый Abrams M1A2 получил серьезные повреждения в результате аварии на первых учениях в Тайване.

Источник: Комсомольская правда

Новые танки Abrams M1A2, поставленные Тайваню, попали в аварию на первых совместных учениях. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

По данным издания, инцидент произошел 13 июля во время переброски бронетехники. Два средних тактических автомобиля из 269-й бригады Шестого армейского корпуса столкнулись на трассе — замыкающая колонну машина не соблюдала дистанцию и оказалась «под днищем впереди идущего автомобиля». Столкновение привело к серьезным повреждениям.

«На кадрах с места происшествия видно, что капот автомобиля задрался вверх, бампер сильно деформирован, а предупреждающий знак, установленный спереди, оторвался от удара. В итоге для разъединения двух машин потребовался эвакуатор», — говорится в публикации.

Пострадавших в результате инцидента нет. Как пишут авторы, аналитики Австралийского института стратегической политики назвали M1A2 «мертвым грузом», отметив, что 74-тонные машины предназначены для боевых действий, которые стремительно уходят в прошлое.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что американские производители танков активно используют российские разработки для защиты своих машин.

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