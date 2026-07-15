MWM: Новые танки Abrams, поставленные Тайваню, попали в аварию на первых учениях

Новые танки Abrams M1A2, поставленные Тайваню, попали в аварию на первых совместных учениях. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
По данным издания, инцидент произошел 13 июля во время переброски бронетехники. Два средних тактических автомобиля из 269-й бригады Шестого армейского корпуса столкнулись на трассе — замыкающая колонну машина не соблюдала дистанцию и оказалась «под днищем впереди идущего автомобиля». Столкновение привело к серьезным повреждениям.
«На кадрах с места происшествия видно, что капот автомобиля задрался вверх, бампер сильно деформирован, а предупреждающий знак, установленный спереди, оторвался от удара. В итоге для разъединения двух машин потребовался эвакуатор», — говорится в публикации.
Пострадавших в результате инцидента нет. Как пишут авторы, аналитики Австралийского института стратегической политики назвали M1A2 «мертвым грузом», отметив, что 74-тонные машины предназначены для боевых действий, которые стремительно уходят в прошлое.
Ранее индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что американские производители танков активно используют российские разработки для защиты своих машин.