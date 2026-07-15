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Хабаровский водитель, по вине которого погиб пассажир, отправится в колонию

Напомним, в августе 2025 года пьяный 40-летний осужденный за рулем Toyota Crown ехал по Партизанской улице Хабаровска. Он превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался в бетонный столб и перевернулся на крышу. Его пассажир скончался на месте от полученных травм. Подсудимый признал вину, раскаялся и добровольно возместил потерпевшей стороне материальный и моральный.

Напомним, в августе 2025 года пьяный 40-летний осужденный за рулем Toyota Crown ехал по Партизанской улице Хабаровска. Он превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался в бетонный столб и перевернулся на крышу. Его пассажир скончался на месте от полученных травм. Подсудимый признал вину, раскаялся и добровольно возместил потерпевшей стороне материальный и моральный вред в размере 450 тысяч рублей. Ему назначили 5 лет 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил прав на 2 года 6 месяцев.