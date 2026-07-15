На юге Волгограда меняют тепловую сеть под железной дорогой

Замена трубы проводится на сложном участке, где курсируют поезда и расположены другие инженерные сети. Поэтому частично трубопровод прокладывают под землей закрытым способом. Сначала экскаватор делает подкоп, после этого машина для горизонтально-направленного бурения делает тоннель нужной длины, не повреждая соседние сети. И уже через него трубу протаскивают под железнодорожным полотном. Специалисты отмечают, что новый трубопровод сможет прослужить не менее 30 лет без каких-либо вмешательств, так как покрытую гидроизоляцией стальную трубу в защитном кожухе укладывают еще и в специальный защитный футляр из пластика диаметром 700 мм.