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На юге Волгограда меняют тепловую сеть под железной дорогой

В Красноармейском районе Волгограда по улице Удмуртской ведутся работы по замене 130.

В Красноармейском районе Волгограда по улице Удмуртской ведутся работы по замене 130 метров тепловых сетей, из которых 30 метров находятся под железнодорожным полотном. Работы проводят сотрудники ресурсоснабжающей организации с использованием машины для горизонтально-направленного бурения, которая позволяет менять трубу закрытым способом.

Как уточнили в «Концессии теплоснабжения», на этом участке трубопровода, который эксплуатировался около 40 лет и за это время сильно износился, неоднократно устраняли технологические нарушения. В итоге было принято решение полностью заменить старую трубу перед началом нового отопительного сезона.

Эта тепловая сеть обеспечивает горячей водой более 29 тысяч человек. На время проведения ремонтных работ подача ресурса осуществляется по резервной линии.

Замена трубы проводится на сложном участке, где курсируют поезда и расположены другие инженерные сети. Поэтому частично трубопровод прокладывают под землей закрытым способом. Сначала экскаватор делает подкоп, после этого машина для горизонтально-направленного бурения делает тоннель нужной длины, не повреждая соседние сети. И уже через него трубу протаскивают под железнодорожным полотном. Специалисты отмечают, что новый трубопровод сможет прослужить не менее 30 лет без каких-либо вмешательств, так как покрытую гидроизоляцией стальную трубу в защитном кожухе укладывают еще и в специальный защитный футляр из пластика диаметром 700 мм.

Фото «Концессии теплоснабжения».

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