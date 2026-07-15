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Футболисты «Амкара» сходили на экскурсию в Пермскую художественную галерею

Для новичков клуба это стало возможностью погрузиться в атмосферу города, в котором им предстоит играть.

Футболисты «Амкар Пермь» перед стартом нового сезона посетили Пермскую художественную галерею, рассказал пресс-атташе клуба.

Спортсмены осмотрели экспозицию, оценили современное пространство галереи и познакомились с её главными произведениями. Как отметили в клубе, неформальная обстановка помогла команде провести время вместе и отвлечься от тренировочного процесса.

В ФК также уточнили, что для новичков клуба это способ погрузиться в атмосферу города, в котором им предстоит играть.

«Достаточно яркие эмоции, было интересно. Нужно стараться узнавать историю нашего края, нашей страны. Как правильно отметил экскурсовод, спорт и искусство идут рядом. Футбол тоже вид искусства», — поделился эмоциями главный «Амкар Пермь» Игорь Беляев.

Культурный выход стал частью подготовки к сезону — команда продолжает тренироваться и завершает последние этапы перед официальными матчами.