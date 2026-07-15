В Госдуме предложили выплачивать «13-ю пенсию» перед Новым годом

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ежегодную дополнительную пенсионную выплату перед Новым годом. Инициативу подготовил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов совместно с Партией пенсионеров.
Авторы документа предлагают выплачивать так называемую «13-ю пенсию» всем получателям страховых, государственных и военных пенсий, независимо от того, продолжают они работать или нет. Размер выплаты, согласно законопроекту, должен соответствовать ежемесячной пенсии каждого гражданина.
В пояснительной записке отмечается, что перед новогодними праздниками пенсионеры сталкиваются с дополнительными расходами на подарки и праздничный стол, поэтому именно в этот период нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.
По словам авторов инициативы, «13-я пенсия» станет первым этапом реализации более широкой пенсионной реформы. В дальнейшем они предлагают повысить уровень пенсионного обеспечения, ввести наследуемые индивидуальные пенсионные счета и дополнительные выплаты для представителей социально значимых профессий, передает ТАСС.
Ранее в Госдуме напомнили, что одинокие и неработающие пенсионеры старше 80 лет, не имеющие задолженностей, могут вернуть полную сумму взноса на капитальный ремонт.