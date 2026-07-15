Подозреваемый в убийстве 22-летнего парня в Воронеже хотел сбежать в Калугу

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве молодого человека на Олимпийском бульваре в Воронеже. Им оказался 24-летний житель Липецка. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Преступление произошло в ночь на 14 июля. Предварительно, у дома № 10 между двумя компаниями возник конфликт. В результате один из его участников нанёс оппонентам колото-резаные раны в область жизненно важных органов и скрылся. Один из пострадавших, 22-летний парень, скончался. Его тело обнаружили в магазине, куда он успел добраться, чтобы попросить помощи. Другого пострадавшего, 20-летнего горожанина, госпитализировали.
После нападения подозреваемый уехал в Липецк. Вечером он планировал направиться в Калугу, чтобы скрыться от правоохранителей, однако его задержали. Известно, что ранее липчанин был судим, в том числе за совершение тяжких преступлений.
Подозреваемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) доставили к следователю.