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Под Воронежем суд вернул в муниципальную собственность объекты водоснабжения

Договор об их передаче потребительскому кооперативу признали недействительным.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Воронежской области вернул в муниципальную собственность объекты ЖКХ в Подгоренском районе, признав недействительным договор, заключенный с потребительским кооперативом.

Более 12 км водопроводной сети, артезианскую скважину 2019 года постройки и водонапорную башню «Рожновского» 2021 года постройки передали в пользование кооперативу в обход публичной процедуры конкурса. Однако они вводились в эксплуатацию задолго до заключения оспариваемого договора, поэтому должны быть переданы только через концессию.

— Срок между вводом объекта в эксплуатацию и заключением договора превышал пять лет, в соответствии с законом передача имущества могла быть осуществлена только по концессионному соглашению. Кроме того, заключение договора повлекло ограничение в доступе к торгам других участников, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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