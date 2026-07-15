Под Воронежем суд вернул в муниципальную собственность объекты водоснабжения

— Срок между вводом объекта в эксплуатацию и заключением договора превышал пять лет, в соответствии с законом передача имущества могла быть осуществлена только по концессионному соглашению. Кроме того, заключение договора повлекло ограничение в доступе к торгам других участников, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.