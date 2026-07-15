В Калининграде нашли подрядчика для капремонта дороги в районе Аксакова

Ранее компания «Инпэкс» занималась ремонтом дорог на улицах Чайковского, Челюскинской, Юношеской, а также реконструкцией перекрёстка Невского и Дадаева. Кроме того, подрядчик обустраивал разворотную площадку рядом с Пеньковым озером и парковку у детской поликлиники на улице Дзержинского.