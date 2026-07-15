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В Калининграде нашли подрядчика для капремонта дороги в районе Аксакова

Работы выполнит ООО «Инпэкс» за 9,5 млн рублей.

В Калининграде нашли подрядчика для капремонта дороги в районе Аксакова. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Контракт заключили с ООО «Инпэкс». Организация выполнит работы по начальной цене — за 9,5 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит отремонтировать участок улицы Белибейской от пересечения с Аксакова до Белибейского переулка, 2. Специалисты демонтируют старое покрытие на проезжей части и уложат новое. На территории обустроят дождевую канализацию, освещение и тротуар. Работы необходимо выполнить в течение 135 дней с даты заключения контракта.

Ранее компания «Инпэкс» занималась ремонтом дорог на улицах Чайковского, Челюскинской, Юношеской, а также реконструкцией перекрёстка Невского и Дадаева. Кроме того, подрядчик обустраивал разворотную площадку рядом с Пеньковым озером и парковку у детской поликлиники на улице Дзержинского.

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