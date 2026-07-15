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Медведь из придорожного кафе в Красноярском крае вновь привлек внимание зоозащитников (видео)

Больше миллиона просмотров за три дня набрало видео с медведем, который уже 15 лет живет в тесной клетке у придорожного кафе «Тайга» под Новоселово.

Больше миллиона просмотров за три дня набрало видео с медведем, который уже 15 лет живет в тесной клетке у придорожного кафе «Тайга» под Новоселово.

На кадрах видно, что хищник лежит в грязи, вода в поилке позеленела, рядом — остатки еды из кафе. Зоозащитники бьют тревогу и пытаются добиться спасения животного. В комментариях призывают писать жалобы в Роспотребнадзор, МВД, Росприроднадзор и другие ведомства. Также негативные сообщения стали появляться в отзывах на кафе на онлайн-картах.

Как рассказал «7 каналу Красноярск» охотовед, преподаватель КрасГАУ Дмитрий Беленюк, содержание медведя в таких условиях без разрешительных документов незаконно. Однако выпустить его в дикую природу нельзя.

«Грубо говоря, мы приговорили животное к одиночеству в ужасных условиях: кормим тем, что со стола осталось; невозможность зимовать в берлоге. То есть это, грубо говоря, издевательство над животным. Но если мы его выпустим, он погибнет», — пояснил Беленюк.

Ранее в Росприроднадзоре заявляли, что претензий к содержанию медведя нет.

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