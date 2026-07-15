Медведь из придорожного кафе в Красноярском крае вновь привлек внимание зоозащитников (видео)

«Грубо говоря, мы приговорили животное к одиночеству в ужасных условиях: кормим тем, что со стола осталось; невозможность зимовать в берлоге. То есть это, грубо говоря, издевательство над животным. Но если мы его выпустим, он погибнет», — пояснил Беленюк.