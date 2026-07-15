Нижегородку, перекрывшую автомобилем двор жителям, оштрафовали

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, нарушившего правила парковки на улице Василия Иванова в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Информация о неправильно припаркованной иномарке появилась в одном из городских интернет-сообществ. Автомобиль полностью перекрыл проезд во двор жилого дома, после чего на место прибыли инспекторы ОБ ДПС.
В присутствии женщины-водителя 1977 года рождения полицейские составили административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
Ранее сообщалось, что конфликт на парковке у магазина в Нижнем Новгороде закончился поножовщиной.