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Нижегородку, перекрывшую автомобилем двор жителям, оштрафовали

Женщина оставила иномарку так, что жители не могли проехать во двор в Сормовском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, нарушившего правила парковки на улице Василия Иванова в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Информация о неправильно припаркованной иномарке появилась в одном из городских интернет-сообществ. Автомобиль полностью перекрыл проезд во двор жилого дома, после чего на место прибыли инспекторы ОБ ДПС.

В присутствии женщины-водителя 1977 года рождения полицейские составили административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Ранее сообщалось, что конфликт на парковке у магазина в Нижнем Новгороде закончился поножовщиной.