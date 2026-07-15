Врач назвал симптом рака почки, который часто списывают на усталость

Тупая боль в пояснице может быть не просто признаком переутомления или камней в почках, а сигналом о развитии онкологического заболевания. Об этом предупреждают онкологи, пишет China Times.
Так, в Тайване у 64-летнего мужчины диагностировали рак почки на поздней стадии. Мужчина по имени Ван долгое время считал себя здоровым. Недавно он заметил кровь в моче и ощутил тупую боль в левой нижней части спины. Сначала он списал эти симптомы на усталость или камни в почках и не придал им значения. Однако, когда самочувствие не улучшилось, он обратился к врачу.
Обследование в больнице Фонг Нгуен показало опухоль в левой почке диаметром около 6 см. Кроме того, компьютерная томография выявила метастазы в легких. Пациенту был поставлен диагноз — почечно-клеточная карцинома 4-й стадии.
Заведующий урологическим отделением больницы доктор Лам Дык Ки пояснил, что рак почки коварен: на ранних стадиях он часто протекает бессимптомно. Люди часто путают его первые признаки с инфекциями мочевыводящих путей или камнями в почках, что приводит к поздней диагностике.
К классическим симптомам рака почки врачи относят:
кровь в моче;боль в пояснице или бедре;прощупываемое уплотнение в брюшной полости.
Однако, как отметил доктор Лам Дык Ки, примерно у 30% пациентов на момент появления этих симптомов уже есть отдалённые метастазы или болезнь находится на поздней стадии, что значительно снижает шансы на выживание.
Факторами риска развития почечно-клеточного рака являются курение, ожирение, гипертония, длительный контакт с тяжелыми металлами или химическими растворителями, хронические заболевания почек и длительный диализ. Мужчины болеют чаще, чем женщины, и, по клиническим наблюдениям, заболеваемость растет из года в год.
Врачи рекомендуют людям старше 40 лет, особенно с семейной историей рака почек или другими факторами риска, регулярно проходить медицинские осмотры и ультразвуковое исследование брюшной полости для раннего выявления заболевания.
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