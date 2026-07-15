Врач назвал симптом рака почки, который часто списывают на усталость

Так, в Тайване у 64-летнего мужчины диагностировали рак почки на поздней стадии. Мужчина по имени Ван долгое время считал себя здоровым. Недавно он заметил кровь в моче и ощутил тупую боль в левой нижней части спины. Сначала он списал эти симптомы на усталость или камни в почках и не придал им значения. Однако, когда самочувствие не улучшилось, он обратился к врачу.