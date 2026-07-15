Ростовский суд вынес приговор за подготовку теракта на железной дороге на Запорожье

По отведенной роли Павел Гортенко извлек взрывные устройства из тайника, оборудовал новый и сообщил о его местонахождении сообщникам. Евгений Чухно вместе с другим лицом забрали устройства и перенесли их на железнодорожные пути в окрестностях села Трудового, где установили мины под бетонные шпалы и привели их в боевое состояние. Привести умысел в исполнение не удалось — пути в тот момент не эксплуатировались, и детонации не произошло.