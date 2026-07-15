На Среднем Урале из-за паводка ухудшилось качество воды

В зонах паводка в Свердловской области специалисты регионального Роспотребнадзора зафиксировали ухудшение качества воды. Из-за этого повысился риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе, дизентерии, а также гепатита А. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
На данный момент специалисты отобрали в централизованных системах водоснабжения 177 проб, 34% из них не соответствуют установленным санитарным и химическим требованиям, еще 23% проб — по микробиологическим показателям.
Сотрудники надзорного ведомства напомнили, что уральцам, использующим воду из скважин, после паводка нужно очистить источники, а также отобрать пробы для лабораторных исследований.
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