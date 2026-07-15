РЕН ТВ: Мастера в Самаре потребовали 52 тысячи рублей за прочистку трубы

После этого к Галине приехали друзья ее отца. Те уговорили мастеров снизить цену до восьми тысяч рублей, после чего рабочие ушли. Позже хозяйка обнаружила в Сети отзывы других людей, которые также жаловались на обман со стороны этой компании, сообщается в публикации.