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РЕН ТВ: Мастера в Самаре потребовали 52 тысячи рублей за прочистку трубы

Мастера в Самаре потребовали 52 тысячи рублей за обычную прочистку трубы. Об этом случае в среду, 15 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мастера в Самаре потребовали 52 тысячи рублей за обычную прочистку трубы. Об этом случае в среду, 15 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, местная жительница Галина нашла сантехников по объявлению. Цену заранее она не уточнила, но рассчитывала потратить в районе шести тысяч рублей. Специалисты работали два часа, а затем потребовали 52 тысячи рублей за демонтаж, разбор системы сливов и устранение засора.

Шокированная девушка позвонила отцу-ремонтнику, который попытался поговорить с мастерами, но те лишь начали его оскорблять. После этого сантехники начали торговаться и снизили цену до 26,5 тысячи рублей. Галина намеревалась вызвать полицию, но мужчины заявили, что не станут ждать сотрудников.

После этого к Галине приехали друзья ее отца. Те уговорили мастеров снизить цену до восьми тысяч рублей, после чего рабочие ушли. Позже хозяйка обнаружила в Сети отзывы других людей, которые также жаловались на обман со стороны этой компании, сообщается в публикации.

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев ранее заявил, что ситуация, при которой мастер завышает ранее названную в телефонном разговоре сумму за проведение работ, считается нарушением прав потребителя.

В Госдуме предложили включать платные услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

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