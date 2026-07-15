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«Прививка вместо машины времени»: В Роспотребнадзоре раскрыли, что помогает продлить жизнь

Вакцинация способна продлить жизнь россиянам. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, прививки доступны не только молодым людям, но и представителям старшего поколения.

Источник: Life.ru

«Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации (могут продлить жизнь — ред.). Они делаются пожилым людям в том числе», — сказала она.

Ежегодно осенью в России начинается общенациональная кампания по вакцинации. В первую очередь людям старшего возраста рекомендуют сделать прививку от гриппа, чтобы подготовиться к сезону распространения ОРВИ. Кроме того, специалисты советуют пожилым гражданам проходить вакцинацию против пневмококковой инфекции. Такую прививку рекомендуется обновлять раз в пять лет, особенно при наличии хронических заболеваний.

Жителям регионов, где распространён клещевой энцефалит, также рекомендуют прививаться от этой инфекции. Это особенно актуально для тех, кто находится в зоне риска. Помимо этого, защиту от дифтерии и столбняка необходимо обновлять каждые 10 лет. С возрастом вероятность тяжёлого течения инфекций повышается, поэтому регулярная вакцинация остаётся важной мерой профилактики.

Ранее стало известно о разработке российской вакцины «Менговакс B», которая должна защищать сразу от пяти серогрупп менингококка — A, B, C, W и Y. Препарат может закрыть пробел в защите от серотипа B, против которого не работают стандартные четырёхвалентные вакцины.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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