«Прививка вместо машины времени»: В Роспотребнадзоре раскрыли, что помогает продлить жизнь

Жителям регионов, где распространён клещевой энцефалит, также рекомендуют прививаться от этой инфекции. Это особенно актуально для тех, кто находится в зоне риска. Помимо этого, защиту от дифтерии и столбняка необходимо обновлять каждые 10 лет. С возрастом вероятность тяжёлого течения инфекций повышается, поэтому регулярная вакцинация остаётся важной мерой профилактики.