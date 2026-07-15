Новые прямые авиарейсы запустили из Петербурга в Монастир

Напомним, ранее Пулково запустят тест беспилотной техники на перроне в сентябре 2026 года. Багажных беспилотных тягачей начнут тестировать уже осенью этого года. Срок действия экспериментальных правовых режимов продлен с трех до пяти лет. Ожидается, что внедрение беспилотных технологий повысит производительность труда не менее чем на 25 процентов и приведет к ежегодной экономии операционных расходов более 150 миллионов рублей.