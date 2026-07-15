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Новые прямые авиарейсы запустили из Петербурга в Монастир

Аэропорт «Пулково» анонсировал начало сотрудничества с новой авиакомпанией.

Источник: max.ru/pulkovo_led

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. По случаю начала полетов самолет авиакомпании торжественно проследовал под водной аркой.

— Авиакомпания начнет выполнять чартерные перелеты в тунисский Монастир на самолетах Airbus A321. Частота рейсов составит два раза в неделю, — рассказали в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Напомним, ранее Пулково запустят тест беспилотной техники на перроне в сентябре 2026 года. Багажных беспилотных тягачей начнут тестировать уже осенью этого года. Срок действия экспериментальных правовых режимов продлен с трех до пяти лет. Ожидается, что внедрение беспилотных технологий повысит производительность труда не менее чем на 25 процентов и приведет к ежегодной экономии операционных расходов более 150 миллионов рублей.