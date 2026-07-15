На Колыме впервые отметят День реки

15 июля 2026 года впервые отмечается День реки Колыма. Новый праздник учредили в рамках фестиваля «Большая Медведица» в Среднеколымске. Главы Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов подписали официальное соглашение о его проведении. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Дата выбрана неслучайно. Ровно 383 года назад, 15 июля 1643 года, землепроходцы Михаил Стадухин и Митька Михайлов — Ярило Зырян сообщили царю Михаилу Фёдоровичу Романову о достижении берегов Колымы. С этого события началось изучение и освоение северо-востока России.
— Подписание соглашения стало важным шагом в сохранении исторической памяти и развитии культурных традиций коренных народов Колымы, — отметили в правительстве Магаданской области.
Новый праздник призван объединить жителей всех трёх районов, через которые протекает река. В планах — ежегодные экологические акции по очистке берегов, спортивные соревнования, фольклорные фестивали и просветительские мероприятия, посвящённые истории освоения региона. Первое празднование пройдёт в Среднеколымске с участием делегаций из всех трёх районов и почётных гостей из Магадана и Якутии.
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