На Колыме впервые отметят День реки

Новый праздник призван объединить жителей всех трёх районов, через которые протекает река. В планах — ежегодные экологические акции по очистке берегов, спортивные соревнования, фольклорные фестивали и просветительские мероприятия, посвящённые истории освоения региона. Первое празднование пройдёт в Среднеколымске с участием делегаций из всех трёх районов и почётных гостей из Магадана и Якутии.