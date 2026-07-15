В России может появиться уфимский сорт помело.

К 450‑летию столицы Башкортостана Уфимский лимонарий подавал заявку на утверждение нового сорта помело — «Уфимский». В настоящее время ведется наблюдение за его урожайностью. Об этом на оперативном совещании в администрации города рассказала заведующая Учебно-опытного хозяйства Уфимского лесотехнического техникума Фарида Садыкова.
— Обычно проходит несколько лет, прежде чем заявка регистрируется комиссией России. Это зависит от урожайности плодов, за которой мы ведем наблюдение. Нам предстоит доказать, что помело возможно успешно выращивать и в условиях закрытого грунта, — пояснила «Башинформу» Фарида Садыкова. — Вот у наших лимонов была высокая урожайность. Еще осенью планируем подать заявку на уфимскую папайю.
Уфимский лимонарий — единственная крупная экспериментальная теплица в закрытом грунте в средней полосе России. За 35 лет работы учреждение стало не только центром выращивания редких растений, но и значимой научно‑образовательной площадкой. В Государственный реестр селекционных достижений РФ внесено и утверждено 5 сортов цитрусов: лимоны «Салават», «Урман», «Лейсан», цитроны «Зиля», «Уралтау».