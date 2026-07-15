В России может появиться уфимский сорт помело.

— Обычно проходит несколько лет, прежде чем заявка регистрируется комиссией России. Это зависит от урожайности плодов, за которой мы ведем наблюдение. Нам предстоит доказать, что помело возможно успешно выращивать и в условиях закрытого грунта, — пояснила «Башинформу» Фарида Садыкова. — Вот у наших лимонов была высокая урожайность. Еще осенью планируем подать заявку на уфимскую папайю.