Акции пустят с молотка

ООО «Племагрофирма “Андреевская” было признано банкротом в мае 2025 года. Имущество предприятия, включающее в себя ценные бумаги и производственный комплекс, оценили в 2,6 млрд руб. В отношении предприятия до 29 ноября 2025 года было введено конкурсное производство, которое продолжается до сих пор из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попыток реализовать имущество. Как сообщал “Ъ-Ростов”, на момент банкротства общий долг предприятия перед кредиторами превысил 2,4 млрд руб.