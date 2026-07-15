Депутаты Воронежской облДумы приняли за год 160 законов и 457 постановлений

«Получателей такой помощи, имеющих собак-поводырей не так много. Всего 62 человека. Эти граждане очень благодарили за поддержку — это их жизнь. Понятно, что всё охватить невозможно. Сейчас решается вопрос, чтобы поддержать беременных женщин», — пояснил Юрий Матузов.