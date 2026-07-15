Депутаты Воронежской облДумы приняли за год 160 законов и 457 постановлений

С сентября 2025 года депутаты Воронежской облДумы приняли 160 законов и 457 постановлений. Кроме того, парламентарии внесли 62 собственные законодательные инициативы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.
По словам Юрия Матузова, работа строилась в тесном сотрудничестве с губернатором Александром Гусевым и правительством Воронежской области. «Такое единство в нынешнее непростое время абсолютно необходимо», — подчеркнул председатель облдумы.
Принятые законы были направлены на развитие региона, экономики, аграрной сферы, социальной сферы — здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты населения. Важное внимание парламентарии уделили поддержке участников СВО. Например, была установлена квоту для трудоустройства ветеранов боевых действий, а при рождении третьего и последующих детей единовременную выплату молодым семьям увеличили с 300 до 350 тысяч рублей.
Кроме того, в областной Думе приняли несколько специфичных законов. Например, закон о ежегодной выплате в размере 60 тысяч рублей на содержание собак-проводников для людей с нарушением зрения.
«Получателей такой помощи, имеющих собак-поводырей не так много. Всего 62 человека. Эти граждане очень благодарили за поддержку — это их жизнь. Понятно, что всё охватить невозможно. Сейчас решается вопрос, чтобы поддержать беременных женщин», — пояснил Юрий Матузов.