Юрий Матузов: новый состав Воронежской облдумы работает четко и слажено

Хотя состав депутатского корпуса Воронежской областной думы 8-го созыва оказался наполовину новый, в том числе и руководство, команда уже сработалась. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.
Он рассказал, что вместо 15 комитетов сейчас работает 14. Кроме того, в феврале, появилась должность третьего заместителя председателя областной Думы, который стал курировать экономический блок. Эту должность занял Виктор Логвинов, благодаря чему профильные комитеты распределили между тремя вице-спикерами.
«Команда в Думе достаточно профессиональная, мы никого не убрали и не переместили. Все соответствуют 11 пунктам, которые мы однажды озвучивали после выборов. Каждый, приходя на работу готов ответить на вопросы: что было сделано вчера, чем надо заниматься сегодня, о долгосрочной перспективе и проблемных вопросах. Мы выработали взаимодействие. Сейчас мне в командировку можно уехать спокойно — я понимаю, что все будет работать четко, как система», — уверен председатель.
Кстати, помимо традиционных форматов работы комитетов, в областной Думе стали практиковать выездные заседания в муниципалитетах.
«Выбираем конкретный муниципалитет с конкретной сложной задачей, и согласовываем свои цели с исполнительной властью. На таких встречах особое внимание уделяем участникам специальной военной операции и членов их семей. Первый прием прошел в Павловске, последний — в Новой Усмани», — рассказал Юрий Матузов.
Кроме того, Воронежская областная Дума расширяет взаимодействие с регионами Содружества «Донбасс», подписала соглашение с Московской областной Думой, обменялась опытом с Московской городской Думой.
«Создали новый комитет по межпарламентскому сотрудничеству между Донецкой и Луганской Народными Республиками и Ростовской областью. Дело в том, что люди этих приграничных регионов часто переезжают к нам, у них есть одни льготы там, а здесь — другие. К тому же статус нужно подтверждать. Мы стали обмениваться практиками, изобретать модельные проекты, которые работали бы на всех территориях», — рассказал парламентарий.
«Пока оценку нашей работе, считаю, ставить рано. Это лет через пять. Но набранного темпа снижать не планируем», — резюмировал Юрий Матузов.