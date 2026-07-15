Юрий Матузов: новый состав Воронежской облдумы работает четко и слажено

«Команда в Думе достаточно профессиональная, мы никого не убрали и не переместили. Все соответствуют 11 пунктам, которые мы однажды озвучивали после выборов. Каждый, приходя на работу готов ответить на вопросы: что было сделано вчера, чем надо заниматься сегодня, о долгосрочной перспективе и проблемных вопросах. Мы выработали взаимодействие. Сейчас мне в командировку можно уехать спокойно — я понимаю, что все будет работать четко, как система», — уверен председатель.