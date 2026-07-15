Омичи не готовы отказаться от бьюти-процедур ради экономии

По данным опроса, 77% жителей города регулярно обращаются к частным мастерам и компаниям для решения бытовых и рабочих задач. Почти половина респондентов (45%) заявили, что не готовы отказаться от услуг мастеров красоты даже в случае снижения доходов. На втором месте по значимости оказались услуги по ремонту и обслуживанию техники — их сохранят 19% опрошенных. Еще 10% продолжат тратить деньги на спортивных тренеров и секции.