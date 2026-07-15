Омичи не готовы отказаться от бьюти-процедур ради экономии

Большинство жителей Омска продолжает пользоваться услугами специалистов даже при ограниченном бюджете. Самыми важными расходами омичи считают бьюти-процедуры, а также ремонт техники и занятия спортом. Об этом порталу Om1 Омск сообщили авторы исследования «Авито Услуг».
По данным опроса, 77% жителей города регулярно обращаются к частным мастерам и компаниям для решения бытовых и рабочих задач. Почти половина респондентов (45%) заявили, что не готовы отказаться от услуг мастеров красоты даже в случае снижения доходов. На втором месте по значимости оказались услуги по ремонту и обслуживанию техники — их сохранят 19% опрошенных. Еще 10% продолжат тратить деньги на спортивных тренеров и секции.
Исследование показало, что средний ежемесячный бюджет на услуги, от которых омичи не готовы отказаться, составляет около 12 тысяч рублей. При этом мужчины в среднем готовы тратить на делегирование задач немного больше, чем женщины.
Среди жителей, которым хватает средств только на базовые потребности, 41% сообщили, что продолжат посещать бьюти-процедуры даже в случае еще более жесткой экономии. При этом женщины чаще мужчин готовы сохранять расходы на дополнительное образование, включая курсы и занятия с репетиторами.
По данным «Авито Услуг», молодые люди чаще представителей старших поколений считают приоритетными расходы на спортивных тренеров, психологов и коучей. При этом 18% зумеров рассматривают работу с психологами и коучами как важную часть заботы о себе.
Как отметил руководитель категории «Красота и здоровье» в «Авито Услугах» Игорь Санников, многие воспринимают бьюти-процедуры не как роскошь, а как способ поддерживать уверенность в себе и эмоциональное благополучие.
Кроме того, 39% участников исследования назвали заботой о себе услуги для тела и здоровья. Еще 15% предпочитают делегировать специалистам уборку квартиры, а 5% относят к таким расходам саморазвитие — занятия с репетиторами, курсы и другие образовательные программы.