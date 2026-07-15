Приставы арестовали счета и грузовик, чтобы взыскать 2,1 млн рублей с калининградской фирмы

В Калининградской области судебные приставы взыскали 2,1 миллиона рублей неосновательного обогащения с организации-должника. Две калининградские фирмы заключили агентский договор на перевозку грузов. Принципал выполнил свои обязательства и перечислил агенту деньги, однако посредник не оплатил задолженность. Принципал обратился в суд, который постановил взыскать с агента 2,1 млн рублей….