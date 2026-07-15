Приставы арестовали счета и грузовик, чтобы взыскать 2,1 млн рублей с калининградской фирмы

В Калининградской области судебные приставы взыскали 2,1 миллиона рублей неосновательного обогащения с организации-должника. Две калининградские фирмы заключили агентский договор на перевозку грузов. Принципал выполнил свои обязательства и перечислил агенту деньги, однако посредник не оплатил задолженность.
Принципал обратился в суд, который постановил взыскать с агента 2,1 млн рублей. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Гурьевского района. В рамках дела приставы арестовали банковские счета фирмы-должника и её грузовой седельный тягач МАН 2012 года выпуска.
После принятых мер долг поступил на депозитный счёт отделения. Деньги перечислят взыскателю. Арест со счетов и имущества снят.