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Приставы арестовали счета и грузовик, чтобы взыскать 2,1 млн рублей с калининградской фирмы

В Калининградской области судебные приставы взыскали 2,1 миллиона рублей неосновательного обогащения с организации-должника. Две калининградские фирмы заключили агентский договор на перевозку грузов. Принципал выполнил свои обязательства и перечислил агенту деньги, однако посредник не оплатил задолженность. Принципал обратился в суд, который постановил взыскать с агента 2,1 млн рублей….

Источник: Янтарный край

В Калининградской области судебные приставы взыскали 2,1 миллиона рублей неосновательного обогащения с организации-должника. Две калининградские фирмы заключили агентский договор на перевозку грузов. Принципал выполнил свои обязательства и перечислил агенту деньги, однако посредник не оплатил задолженность.

Принципал обратился в суд, который постановил взыскать с агента 2,1 млн рублей. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Гурьевского района. В рамках дела приставы арестовали банковские счета фирмы-должника и её грузовой седельный тягач МАН 2012 года выпуска.

После принятых мер долг поступил на депозитный счёт отделения. Деньги перечислят взыскателю. Арест со счетов и имущества снят.