В ЕАО построят 233 квартиры для врачей, педагогов и специалистов

В Еврейской автономной области продолжается строительство арендного жилья, которое должно помочь региону привлечь и закрепить специалистов. В Биробиджане по программе «Доступное арендное жилье в ДФО и АЗРФ» возводят два девятиэтажных дома на 233 квартиры, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.
Ход строительства в ходе рабочей поездки оценили заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор ЕАО Мария Костюк.
Сейчас корпуса зданий уже выведены под кровлю, рабочие выполняют внутренние отделочные работы. Общая площадь будущего жилья составит 13,5 тысячи квадратных метров. Заселение квартир запланировано на конец первого квартала 2027 года.
«Темпы строительства жилья на Дальнем Востоке превышают среднероссийские. Это значит, что люди хотят здесь жить и работать. И мы должны построить необходимое количество квадратных метров», — отметил Юрий Трутнев.
Губернатор ЕАО Мария Костюк подчеркнула, что программа арендного жилья поможет решать кадровые вопросы в социальной сфере. Приоритет при предоставлении квартир получат врачи, педагоги, высококвалифицированные специалисты и сотрудники, которые переезжают работать в регион.
Участники программы смогут арендовать квартиры с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Благодаря федеральному и региональному финансированию стоимость аренды будет значительно ниже рыночной.
Еврейская автономная область вошла в программу «Доступное арендное жилье в ДФО и АЗРФ» в сентябре 2024 года. Проект реализуется по инициативе президента России и направлен в том числе на привлечение специалистов в дальневосточные регионы.