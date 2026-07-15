На Зейской ГЭС в июле не планируют масштабные сбросы воды

На Зейской ГЭС в июле не планируют масштабный сброс воды. По данным на 14 июля, уровень водохранилища составил 313 метров, что свидетельствует о нормальном наполнении ёмкости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для того чтобы спускать воду с ГЭС, уровень воды в водохранилище должен быть выше нормы. Но на данный момент места в емкости для аккумуляции воды достаточно. Нынешний уровень воды ниже нормального подпорного почти на два метра. Ситуация спокойная, а показатели соответствуют обычным значениям для этого времени года, — рассказали в Амурском бассейновом водном управлении.
На данный момент на ГЭС проходит процесс аккумуляции паводковых вод для обеспечения работы водохранилища в зимний период.
Вместе с тем администрация Зейского округа предупредила жителей о возможном сбросе воды 16 и 17 июля 2026 года. При благоприятных погодных условиях на ГЭС проведут плановые работы по проверке и ремонту затворов водосливной части.
В рамках работ задействуют один водослив с расходом воды не более 200 кубических метров в секунду. В администрации отметили, что к критическим изменениям уровня воды данные действия не приведут и ситуация находится под контролем.
Напомним, ранее Росгидромет опубликовал предупреждение об усилении этим летом угрозы тайфунов и увеличении количества осадков примерно на 30% в ряде субъектов — Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.