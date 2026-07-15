На Зейской ГЭС в июле не планируют масштабные сбросы воды

— Для того чтобы спускать воду с ГЭС, уровень воды в водохранилище должен быть выше нормы. Но на данный момент места в емкости для аккумуляции воды достаточно. Нынешний уровень воды ниже нормального подпорного почти на два метра. Ситуация спокойная, а показатели соответствуют обычным значениям для этого времени года, — рассказали в Амурском бассейновом водном управлении.