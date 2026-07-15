Жительница Камчатки подарила любимому на день рождения погашение алиментов почти на 1 млн рублей

Алименты на двоих детей 46-летний житель Камчатки платил нерегулярно, из-за чего его разыскивали судебные приставы. К моменту совершеннолетия детей сумма задолженности составила 1,3 млн рублей. Переехав в Палану (Камчатка), мужчина устроился на работу, начал платить алименты из зарплаты и погасил 325 тысяч рублей. Однако долг все еще оставался значительным. В июле он отмечал день рождения — и его избранница решила сделать необычный подарок. Женщина полностью погасила оставшиеся 975 тысяч рублей алиментной задолженности, а также оплатила 155 тысяч рублей исполнительского сбора. Окончательное решение она приняла после разговора со старшим судебным приставом Паланского городского округа. Примечательно, что сама женщина раньше тоже платила алименты — ее дети находились в соцучреждении. Однако она выплатила все долги, восстановилась в родительских правах, и теперь дети живут с ней.