Нижегородец стал победителем Кубка России по мотогонкам в классе Supersport 300

Фотофиниш выявил, что разница между Османовым и Колпаковой составила 0,047 секунды. Однако после проверки оба гонщика получили штраф по 20 секунд за фальстарт, что изменило распределение мест, и победа была присуждена Владимиру Карзаеву. Он доказал, что мастерство, холодный расчет и умение работать с техникой могут переиграть даже именитых пилотов. Это была не просто гонка, это был настоящий мастер-класс от опытного наставника, а важный результат этого заезда — титул мастера спорта по мотоспорту, завоеванный Карзаевым.