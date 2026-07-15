Нижегородец стал победителем Кубка России по мотогонкам в классе Supersport 300

Зрители, собравшиеся на Кубок России в классе Supersport 300 в Московской области, стали свидетелями того, как главный трофей увез домой человек, который, казалось бы, уже давно переключился на роль наставника — нижегородец Владимир Карзаев.
В этом сезоне есть два главных турнира: Кубок России и Чемпионат России. Если на этапах Чемпионата Карзаев столкнулся с техническими проблемами, нехваткой тестов и не мог пробиться к подиуму из-за капризов мотоцикла, то именно Кубок стал его главной целью.
Карзаев — это имя, тренер, воспитавший целую плеяду известных пилотов. В заезде, где он принимал участие, собрался звездный состав. Тут и действующая трехкратная чемпионка России Екатерина Колпакова, и его же воспитанники — Марат Османов и Игорь Беляков.
По ходу гонки на прямых участках мотоцикл Карзаева уступал в мощности и весе более продвинутым машинам соперников. Однако в поворотах и на торможениях преимущество обеспечивал опыт пилота, позволяя компенсировать отставание.
В итоге Карзаев оказался на две секунды быстрее на последнем круге, чем другие гонщики. На финише три лидера — Османов, Колпакова и Карзаев — вышли из последнего поворота почти одновременно. Османов выбрал короткую траекторию, Колпакова пыталась скорректировать широкий заход, и казалось, что контакта не избежать. Карзаев, который выбрал самую безопасную дугу, видел все это собственными глазами, однако его соперники благополучно разъехались.
Фотофиниш выявил, что разница между Османовым и Колпаковой составила 0,047 секунды. Однако после проверки оба гонщика получили штраф по 20 секунд за фальстарт, что изменило распределение мест, и победа была присуждена Владимиру Карзаеву. Он доказал, что мастерство, холодный расчет и умение работать с техникой могут переиграть даже именитых пилотов. Это была не просто гонка, это был настоящий мастер-класс от опытного наставника, а важный результат этого заезда — титул мастера спорта по мотоспорту, завоеванный Карзаевым.
Третий этап Чемпионата по Супермото и Минимотарду пройдет в Нижегородской области 18−19 июля.