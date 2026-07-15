В Красноярске осудили студентку-дроппера

«Уже через несколько дней через этот счет неизвестные начали проводить подозрительные операции в разных регионах страны. На карту поступали сотни тысяч рублей, которые затем переводились дальше или снимались наличными. Всего через счет прошло более 333 тыс. рублей. Подозрительную активность выявила служба безопасности банка, операции заблокировали, а материалы передали в правоохранительные органы», — рассказали в прокуратуре.