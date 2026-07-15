В Красноярске осудили студентку-дроппера

В Красноярске суд признал девушку виновной в передаче электронного средства платежа для совершения неправомерных операций.
Установлено, что в сентябре 2025 года 18-летней первокурснице аграрного техникума одногруппник предложил «легкий», но незаконный способ заработать за несколько минут 2,5 тыс. рублей и она согласилась. Студентка оформила на свое имя банковскую карту, подключила к онлайн-банку продиктованный номер телефона, передала ему карту, пин-код и полный доступ к счету.
«Уже через несколько дней через этот счет неизвестные начали проводить подозрительные операции в разных регионах страны. На карту поступали сотни тысяч рублей, которые затем переводились дальше или снимались наличными. Всего через счет прошло более 333 тыс. рублей. Подозрительную активность выявила служба безопасности банка, операции заблокировали, а материалы передали в правоохранительные органы», — рассказали в прокуратуре.
На следствии и в суде девушка полностью признала вину. Она пояснила, что позже знакомый предложил оформить еще несколько банковских карт, но тогда она уже поняла, что ничем хорошим это не закончится, и отказалась.
По ч. 3 ст. 187 УК РФ фигурантке назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства 2,5 тыс. рублей, полученные за передачу карты, а также 333 тыс. рублей, поступившие на банковский счет в результате незаконных операций.