Девять дропперов поймали в Нижегородской области за неделю

За прошедшую неделю полицейские задержали девять дропперов в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Фигурантами уголовных дел по фактам неправомерного оборота платежных средств стали молодые люди в возрасте от 17 до 21 года.
Например, 17-летняя жительница Навашина получала вознаграждение за сдачу в аренду своих счетов. В последующем они были использованы злоумышленниками. Личность молодого человека, который предложил девушке такой заработок, установить не удалось. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.
Также правоохранители поймали 18-летнего дроппера в Городце. Он переводил деньги преступникам со своей банковской карты.
Кроме того, 10 тысяч рублей за незаконную деятельность получил совершеннолетний житель Лукоянова. По указанию незнакомца в мессенджере он отправлял присланные на его счёт деньги. В течение месяца дропперу поступило более миллиона рублей. Фигурант дал признательные показания.
Расследование уголовных дел продолжается. Банковские счета, используемые для совершения преступления, заблокированы.
Ранее полицейские задержали дроппера в городе Семенове Нижегородской области.