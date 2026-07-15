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Девять дропперов поймали в Нижегородской области за неделю

Фигурантам уголовных дел от 17 до 18 лет.

Источник: Живем в Нижнем

За прошедшую неделю полицейские задержали девять дропперов в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фигурантами уголовных дел по фактам неправомерного оборота платежных средств стали молодые люди в возрасте от 17 до 21 года.

Например, 17-летняя жительница Навашина получала вознаграждение за сдачу в аренду своих счетов. В последующем они были использованы злоумышленниками. Личность молодого человека, который предложил девушке такой заработок, установить не удалось. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Также правоохранители поймали 18-летнего дроппера в Городце. Он переводил деньги преступникам со своей банковской карты.

Кроме того, 10 тысяч рублей за незаконную деятельность получил совершеннолетний житель Лукоянова. По указанию незнакомца в мессенджере он отправлял присланные на его счёт деньги. В течение месяца дропперу поступило более миллиона рублей. Фигурант дал признательные показания.

Расследование уголовных дел продолжается. Банковские счета, используемые для совершения преступления, заблокированы.

Ранее полицейские задержали дроппера в городе Семенове Нижегородской области.