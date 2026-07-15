Девять дропперов поймали в Нижегородской области за неделю

Например, 17-летняя жительница Навашина получала вознаграждение за сдачу в аренду своих счетов. В последующем они были использованы злоумышленниками. Личность молодого человека, который предложил девушке такой заработок, установить не удалось. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.