В Воронеже перенесли День города в 2026-м на 12 сентября

Ранее День города отмечали, согласно уставу Воронежа, в третью субботу сентября. То есть праздновать должны были 19 сентября. Однако с 18 по 20 сентября в связи с Указом Президента будет проходить голосование по выборам в Госдуму. Поэтому День города в Воронеже перенесли на 12 сентября.