В Воронеже перенесли День города в 2026-м на 12 сентября

В Воронеже в 2026-м перенесли празднование Дня города. Такое решение приняли депутаты гордумы на заседании 15 июля.
Ранее День города отмечали, согласно уставу Воронежа, в третью субботу сентября. То есть праздновать должны были 19 сентября. Однако с 18 по 20 сентября в связи с Указом Президента будет проходить голосование по выборам в Госдуму. Поэтому День города в Воронеже перенесли на 12 сентября.
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