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МЧС предупредило о шторме с градом в восьми российских регионах

МЧС: грозы и град могут обрушиться на восемь регионов России 15 июля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами 25 метров в секунду и выше могут обрушиться в среду на восемь регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает МЧС России.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 15 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Приморского, Хабаровского краев; в Уральском федеральном округе на территории Свердловской, Челябинской областей; в Приволжском федеральном округе на территории Пермского края; в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Ставропольского края», — говорится в прогнозе министерства.

Как полагают эксперты МЧС РФ, причинами чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать очень сильные дожди, грозы, град, а также штормовой ветер скоростью 25 метров в секунду и более.

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