С начала года из Красноярского края за границу вывезли 115 кошек и собак

С начала 2026 года из Красноярского края вместе с хозяевами за границу отправились 115 кошек и собак. Животных вывозили в Таиланд, Турцию, Вьетнам, Кипр, Италию и другие страны. В Россельхознадзоре напоминают: перед поездкой владельцам нужно заранее изучить ветеринарные требования страны назначения. Они могут отличаться в зависимости от направления. Перед выездом животное необходимо обработать от внешних и внутренних паразитов, вакцинировать, чипировать и оформить международный ветеринарный паспорт. Все отметки о процедурах вносит ветеринарный врач. Одно из основных требований для поездки за рубеж — вакцинация против бешенства. Использовать можно любую вакцину, зарегистрированную в России. При этом чипирование должно быть проведено раньше прививки, а саму вакцинацию нужно сделать не позднее чем за 21 день до выезда. Для ряда стран потребуется не только прививка, но и тест на наличие антител к вирусу бешенства. Такое требование действует, в частности, для ОАЭ, Тайваня, Японии, Израиля, Турции, Южной Кореи, Китая, стран ЕС и Швейцарии. Для Евросоюза и Швейцарии анализ проводят минимум через 30 дней после вакцинации и за 3 месяца до ввоза животного. Владельцы также могут заранее подать электронную заявку на оформление ветеринарного сертификата 5а через систему «еСert» ФГИС ВетИС. Сам сертификат действует 90 дней и может использоваться для возвращения животного в Россию. По вопросам перевозки животных можно обратиться в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю по телефону: 8 (391) 201−93−05 или к дежурному пункта контроля в аэропорту Красноярск: 8 (391) 226−62−00, доб. 2392. Напомним, что в красноярских автобусах напомнили о бесплатном провозе собак-поводырей.