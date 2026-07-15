Янтарный комбинат к 80-летию области создал самый большой кубок в истории — 124 см и 32,9 кг

80-летию Калининградской области. Это самое крупное изделие из янтаря в истории российского производства: его высота — 124 сантиметра, вес — 32,9 килограмма.
Кубок сделан из пейзажного янтаря — одного из самых редких видов балтийского самоцвета. Такой камень составляет не более 2% от всей добычи и ценится за причудливые природные узоры. Над созданием кубка одновременно работали десять мастеров. Чашу изготовили в технике мозаики из двух тысяч фрагментов, каждый из которых вручную подгоняли друг к другу. Работа продолжалась четыре месяца. Кубок украшают камнерезные композиции и две рукописные иконы, одна из которых изображает Георгия Победоносца.
Новое изделие значительно превосходит предыдущий рекорд комбината — янтарную вазу «Изобилие» (высотой 105 см и весом 10 кг), созданную в 1954 году для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Заместитель генерального директора комбината Майя Скворцова отметила, что мастера сочетали классическую школу обработки янтаря — мозаику и резьбу — с современными подходами, и кубок станет экспонатом музейной коллекции.
Янтарный комбинат — единственное в мире предприятие промышленной добычи и переработки янтаря, основанное в 1947 году. С 2014 года находится под управлением Ростеха, а с 2025 года — в структуре холдинга «РТ-Финанс». Ежегодно комбинат выпускает около 170 тысяч изделий.