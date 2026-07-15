Янтарный комбинат к 80-летию области создал самый большой кубок в истории — 124 см и 32,9 кг

Кубок сделан из пейзажного янтаря — одного из самых редких видов балтийского самоцвета. Такой камень составляет не более 2% от всей добычи и ценится за причудливые природные узоры. Над созданием кубка одновременно работали десять мастеров. Чашу изготовили в технике мозаики из двух тысяч фрагментов, каждый из которых вручную подгоняли друг к другу. Работа продолжалась четыре месяца. Кубок украшают камнерезные композиции и две рукописные иконы, одна из которых изображает Георгия Победоносца.