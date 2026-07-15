Балл на высшем уровне: в России школьники сдали ЕГЭ с рекордным результатом

В этом году выпускники сдали ЕГЭ успешнее, чем за все время существования Единого государственного экзамена. Вырос и средний балл по большинству предметов, и количество стобалльников. О достижениях выпускников на ЕГЭ министр просвещения Сергей Кравцов сообщил Президенту России Владимиру Путину.
Оценки высокие, знания точные.
«В текущем году есть просто феноменальный результат. За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику, планирует учиться в МФТИ по направлению “Биотехнология”», — рассказал Кравцов.
Высокий средний балл на выпускных экзаменах показали большинство регионов России. Особенно отличились Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край — здесь больше всего выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. В Петербурге в этом году 914 стобалльников, в Московской области — 836, в Татарстане 100 баллов получили 459 выпускников, а на Кубани — 416.
За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов.
Четыреста баллов на ЕГЭ — результат тоже впечатляющий. С таким результатом экзамены сдали 8 человек, 76 учащихся получили 300 баллов, 933 — 200 баллов и 8759 ребят по всей стране сдали один экзамен на 100 баллов.
Еще один тренд года — тяготение к естественно-научному и инженерному образованию. Выпускников, которые выбрали эти направления для дальнейшего образования, стало больше. А значит, соответствующие предметы тоже сдавали чаще. Физику — на 24%, профильную математику — на 10%, биологию — на 7%, информатику — на 6%. География некоторое время была среди непопулярных у выпускников предметов, а в этом году ЕГЭ по географии сдавали 24 тысячи учеников — на 23% больше, чем в прошлом.
Будущее медицины.
Первый трехсотбалльник в Белгородской области — Павел Бусыгин, выпускник Шуховского лицея. Павел мечтает стать врачом. На 100 баллов он сдал русский язык, химию и биологию. У Паши медицинская семья, мама — фармацевт, дедушка, бабушка и тетя — медики, так что ему есть на кого равняться.
Классный руководитель Павла, учительница русского языка и литературы Наталья Васильевна Зюзюкина, рассказала: «Павел всегда отличался от других учеников, занимался 24/7, очень серьезно готовился. У него не было желания идти гулять на перемене — сразу открывал тесты. Другие дети поддразнивали его “ботаном”, но у него была цель — учиться в Москве или Петербурге и стать хорошим доктором».
Наталья Васильевна дает совет старшеклассникам: не бояться спрашивать учителя, если что-то непонятно, просить, если надо, помочь. Павел именно так всегда и поступал.
Всего в Шуховском лицее девять стобалльников, и школа гордится каждым. Сразу 200 баллов на ЕГЭ по химии и биологии набрала Полина Кирдеева. Многие совсем немного не дотянули до сотни и сдали экзамены на 97−99 баллов. А всего на момент написания этой статьи в Белгородской области было 34 стобалльника!
Совет старшеклассникам — не бояться спрашивать учителя, если что-то непонятно, просить, если надо, помочь.
Никита Рафаилович из поселка Ува в Удмуртии получил 200 баллов по биологии и химии. С первого класса он учился в Увинской средней школе № 4. С 1 сентября 2024 года Никита выбрал естественно-научный класс и стал готовиться к поступлению.
Никита несколько раз становился призером и победителем Всероссийской олимпиады школьников по биологии, лесоводству, экологии. Он также участвовал в региональных соревнованиях «Равняемся на героев», «Интеллектуальный конкурс» как участник Движения первых.
А в 8-м и 9-м классах Никита начал дополнительно заниматься по программе медицинского класса и даже стал призером республиканской олимпиады по оказанию первой помощи. Надежда Михайловна Еремеева преподавала химию в классе Никиты Рафаиловича с восьмого класса. Она рассказала: «У Никиты было четыре часа химии в неделю и один элективный урок, а еще он занимался в химическом кружке, где мы проводили много опытов, прошел программу в нашем региональном центре одаренных детей. Бывал на экскурсиях на станции переливания крови, в Ижевской медакадемии, окончил курсы первой помощи. У него была очень серьезная база, и готовиться к экзаменам ему было не сложно. А еще он всегда очень подтянутый и интеллигентный».
Никита планирует поступить в медицинский вуз и стать, возможно, врачом-стоматологом.
Первые триста в Оренбурге.
Олег Тумин, выпускник физико-математического лицея из города Оренбурга, набрал 300 баллов на ЕГЭ по математике, физике и информатике, став первым учеником в регионе, сдавшим выпускные экзамены на такой отличный результат. До 400 баллов Олегу не хватило совсем немного: за ЕГЭ по русскому языку он заработал 97 баллов.
Учительница физики МОАУ «Физико-математический лицей» и эксперт ЕГЭ Елена Владимировна Фабрикантова в Олеге не сомневалась: «Я ожидала от него 100 баллов. Сразу обратила на него внимание, когда он пришел в 10-й класс, — как ответственно подходит к выполнению всех заданий. Очень трудолюбивый мальчик!».
Педагог рассказала, что во время подготовки к экзамену они разбирали многие типичные ошибки, которые делают ученики на экзамене, уделяли внимание не только решению задач, но и правильному оформлению, что и помогло всем сдать ЕГЭ на высоком уровне.
По словам педагога, ЕГЭ по физике учащиеся лицея сдали в среднем на 88 баллов, по 100 баллов набрали два ученика.
А профильную математику лицеисты сдали лучше, чем выпускники других школ Оренбурга. Высокие результаты показали ребята из гимназий № 1, 2, 5, лицея № 4 и школы № 72 областного центра.
В этом году ЕГЭ в России сдавали более 750 тысяч выпускников, из них почти 9 тысяч получили 100 баллов. Это самый лучший результат за историю сдачи ЕГЭ.
Учеба становится более интересной, содержательной и результативной благодаря модернизации школ, которая идет в нескольких направлениях. Это ремонт и строительство зданий, совершенствование и разработка новых программ обучения и переподготовка учителей. Среднее образование развивается при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».