Балл на высшем уровне: в России школьники сдали ЕГЭ с рекордным результатом

А в 8-м и 9-м классах Никита начал дополнительно заниматься по программе медицинского класса и даже стал призером республиканской олимпиады по оказанию первой помощи. Надежда Михайловна Еремеева преподавала химию в классе Никиты Рафаиловича с восьмого класса. Она рассказала: «У Никиты было четыре часа химии в неделю и один элективный урок, а еще он занимался в химическом кружке, где мы проводили много опытов, прошел программу в нашем региональном центре одаренных детей. Бывал на экскурсиях на станции переливания крови, в Ижевской медакадемии, окончил курсы первой помощи. У него была очень серьезная база, и готовиться к экзаменам ему было не сложно. А еще он всегда очень подтянутый и интеллигентный».