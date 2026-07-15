Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подвалы больницы № 2 в Калининграде планируют обследовать с целью использования под убежища

На работы готовы потратить более полумиллиона рублей.

Подвалы и цокольные этажи зданий городской больницы № 2 в Калининграде планируют обследовать на предмет оценки возможности их приспособления под укрытия гражданской обороны. Учреждение ищет подрядчика для оказания соответствующих услуг.

Работы необходимо провести по адресам: ул. Дзержинского, д. 147 (литер А), ул. Дзержинского, д. 147 (литер Б), ул. Чапаева, д. 26−28. Заявки на участие в торгах принимали с 7 по 15 июля. Итоги аукциона планируют подвести 17 июля. Максимальная цена контракта — 523 тысячи рублей. Исполнить его необходимо до конца года.

Ранее оказание соответствующих услуг заказывали другие медучреждения, в том числе БСМП и областная станция переливания крови.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше