Подвалы больницы № 2 в Калининграде планируют обследовать с целью использования под убежища

Подвалы и цокольные этажи зданий городской больницы № 2 в Калининграде планируют обследовать на предмет оценки возможности их приспособления под укрытия гражданской обороны. Учреждение ищет подрядчика для оказания соответствующих услуг.
Работы необходимо провести по адресам: ул. Дзержинского, д. 147 (литер А), ул. Дзержинского, д. 147 (литер Б), ул. Чапаева, д. 26−28. Заявки на участие в торгах принимали с 7 по 15 июля. Итоги аукциона планируют подвести 17 июля. Максимальная цена контракта — 523 тысячи рублей. Исполнить его необходимо до конца года.
Ранее оказание соответствующих услуг заказывали другие медучреждения, в том числе БСМП и областная станция переливания крови.
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