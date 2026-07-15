Экспорт из Москвы в 2026 году вырос на 10,7%

Объем экспорта из Москвы с начала года вырос на 10,7% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Таких результатов удалось достичь в том числе при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Московском экспортном центре (МЭЦ).
Продукция столичных компаний поступила в 39 стран. Наиболее востребованными за этот период московские товары стали в Китае, на чью долю пришлось более 24,8% объема поставок, а также в Саудовской Аравии и ОАЭ. Наибольшую динамику роста при этом показали поставки в Саудовскую Аравию, Индию и Грузию.
Наибольшим спросом пользуются московские товары широкого потребления, продукты питания, ИТ-решения и другая продукция. Например, благодаря размещению на маркетплейсах при поддержке МЭЦ одна столичная компания может поставлять напитки в Китай, а другая — отправлять партию продуктов здорового питания в Алжир.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.