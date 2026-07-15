Экспорт из Москвы в 2026 году вырос на 10,7%

Продукция столичных компаний поступила в 39 стран. Наиболее востребованными за этот период московские товары стали в Китае, на чью долю пришлось более 24,8% объема поставок, а также в Саудовской Аравии и ОАЭ. Наибольшую динамику роста при этом показали поставки в Саудовскую Аравию, Индию и Грузию.