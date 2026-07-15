Пассажиры нижегородской ретроэлектрички станут участниками экскурсии

21 и 22 июля 2026 года пассажиров ретроэлектропоезда «Красная птица» ждёт необычная поездка — в пути их ждёт познавательная экскурсия. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Тематический состав ЭР9Е № 618 проследует по линии Нижний Новгород — Дзержинск — Нижний Новгород. В ходе путешествия участники узнают о ключевых вехах становления и текущих достижениях Горьковской железной дороги, познакомятся с особенностями эксплуатации электропоездов, а также услышат рассказ о судьбе и восстановлении самой «Красной птицы». Кроме того, экскурсоводы поделятся интересными деталями о знаковых объектах, расположенных вдоль железнодорожного маршрута.
Расписание движения состава: отправление из Нижнего Новгорода — в 18:22, прибытие в Дзержинск — в 18:57. Обратный рейс стартует в 19:31 и прибывает в столицу Приволжья в 20:01.
Особую атмосферу поездке придаёт оформление четырёх вагонов, стилизованных под разные грани советской эпохи: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». В интерьерах воссозданы узнаваемые сцены из кино и мультфильмов, а наряду с декорациями представлены настоящие предметы быта тех лет — они позволяют глубже прочувствовать дух времени.
Число мест в экскурсионных группах лимитировано. Для бронирования и покупки билетов можно воспользоваться сайтом АО «ВВППК», соцсетями компании либо обратиться в пригородные кассы.
Напомним, что ретроэлектричка «Красная птица» будет ходить по направлению Нижний Новгород — Дзержинск в будние дни вплоть до 24 июля 2026 года.
Актуальные сведения о туристических пригородных маршрутах доступны на портале ОАО «РЖД», на сайте АО «ВВППК», по телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775‑00‑00 и в справочной службе вокзалов и пригородных билетных кассах.