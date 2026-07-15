Пассажиры нижегородской ретроэлектрички станут участниками экскурсии

Тематический состав ЭР9Е № 618 проследует по линии Нижний Новгород — Дзержинск — Нижний Новгород. В ходе путешествия участники узнают о ключевых вехах становления и текущих достижениях Горьковской железной дороги, познакомятся с особенностями эксплуатации электропоездов, а также услышат рассказ о судьбе и восстановлении самой «Красной птицы». Кроме того, экскурсоводы поделятся интересными деталями о знаковых объектах, расположенных вдоль железнодорожного маршрута.