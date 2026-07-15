Красноярская компания модернизировала производство МАФов благодаря господдержке

В региональном министерстве промышленности и торговли сообщили, что продукция компании (спортивные площадки, городская мебель, горки, качели и другое) включена в отраслевой план по импортозамещению в спортивной индустрии, а также в перечень высокотехнологичной продукции Минпромторга России.