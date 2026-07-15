Судье в Нижегородской области назначили условный срок за неправосудный приговор

По фабуле дела, будучи судьей Зубово-Полянского райсуда Мордовии, Вячеслав Круглов по личной просьбе судейского сообщества назначил наказание ниже низшего предела обвиняемому в нарушении в состоянии опьянения правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. Вячеслав Круглов приговорил подсудимого к двум годам колонии-поселения и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Однако Верховный суд отменил приговор, отметив, что решение судьи Вячеслава Круглова противоречит целям и задачам уголовного закона.